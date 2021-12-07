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Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

ПСЖ проведет домашнюю встречу с Брюгге в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает французский клуб безоговорочным фаворитом этого поединка.

Так, коэффициент на победу парижан составляет 1,35. Шансы на успех Брюгге оцениваются в 8,9, коэффициент на ничью составляет 5,4.

Любителям нестандартных прогнозов можно предложить поставить на гол украинского защитника Брюгге Эдуарда Соболя с коэффициентом 15.

Матч ПСЖ – Брюгге состоится в Париже во вторник, 7 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.