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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Российский Зенит на своем поле примет лондонский Челси в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Зенита оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды смогут забить в первом тайме матча. Этот исход оценивается коэффициентом 4,60.

Напомним, что матч Зенит — Челси состоится завтра, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.