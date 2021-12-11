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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Манчестер Сити на своем поле примет Вулверхэмптон в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу "горожан" предлагается коэффициент 1,16, тогда как потенциальный успех "волков" оценивается показателем 23,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче Сити выиграет с разницей в три мяча или больше. Этот исход оценивается коэффициентом 4,30.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон состоится сегодня, 11 декабря, в 14:30 по киевскому времени.