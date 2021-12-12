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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Киевское Динамо на своем поле примет луганскую Зарю в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу "бело-синих" предлагается коэффициент 1,39, тогда как потенциальный успех команды Виктора Скрипника оценивается показателем 7,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче не будет забитых мячей. Этот исход оценивается коэффициентом 16,00.

Напомним, что матч Динамо — Заря состоится сегодня, 12 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.