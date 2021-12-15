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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Арсенал примет на своем поле Вест Хэм в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Микеля Артеты.

Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,17, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забит хотя бы один гол головой. Этот исход оценивается коэффициентом 2,80.

Напомним, что матч Арсенал — Вест Хэм состоится в сегодня, 15 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.