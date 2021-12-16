Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.
челси - эвертон, getty images
16 декабря 2021, 14:11
В рамках семнадцатого тура Английской Премьер-Лиги один из лидеров чемпионата Челси примет на своем поле Эвертон.
Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом противостояния подопечных Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1.23, в то время как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем. 14.50.
Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 6.20.
Любители рискованных ставок могут попытаться спрогнозировать количество забитых гостями мячей. Так, на тотал Эвертона больше 1 предлагается коэффициент 5.40.
Поединок Челси — Эвертон состоится в 21:45 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.