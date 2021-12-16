Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В рамках семнадцатого тура Английской Премьер-Лиги один из лидеров чемпионата Челси примет на своем поле Эвертон.

Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом противостояния подопечных Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1.23, в то время как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем. 14.50.

Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 6.20.

Любители рискованных ставок могут попытаться спрогнозировать количество забитых гостями мячей. Так, на тотал Эвертона больше 1 предлагается коэффициент 5.40.

Поединок Челси — Эвертон состоится в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.