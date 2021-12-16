Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках семнадцатого тура АПЛ один из лидеров чемпионата Ливерпуль примет на своем поле Ньюкасл.

Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом противостояния подопечных Юргена Клоппа. Так, на победу "красных" предлагается коэффициент 1.11, в то время как возможный успех Ньюкасла оценивается показателем 26.00.

Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 9.90.

Кроме того, можно попытать удачу и спрогнозировать точный счет матча. На итоговый результат 4:0 предлагается коэффициент 20.

С предматчевыми раскладами можно ознакомиться на нашем сайте по этой ссылке.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.