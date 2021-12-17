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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Салернитана на своем поле примет миланский Интер в рамках 18 тура итальянской Серии А. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу "нерадзурри" предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Салернитаны оценивается показателем 15,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды смогут поразить ворота. Этот исход оценивается коэффициентом 2,06.

Напомним, что матч Салернитана — Интер состоится сегодня, 17 декабря, в 21:45 по киевскому времени.