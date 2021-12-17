Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
лидс - арсенал, getty images
17 декабря 2021, 22:44
В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги Лидс на своем поле примет лондонский Арсенал.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния именно "канониров". Так, на победу подопечных Микеля Артеты предлагается коэффициент 1.92, в то время как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 3.95.
Ничейный исход оценивается специалистами коэффициентом 3.80.
Любители рискованных ставок могут попытать удачу предугадав количество забитых в матче мячей. Так, на тотал больше 4 предлагается коэффициент 4.50.
Матч Лидс — Арсенал состоится в субботу, 18 декабря в 19:30.