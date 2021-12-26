Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английского первенства.

Ньюкасл примет на своем поле Манчестер Юнайтед в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает безоговорочным фаворитом этого противостояния подопечных Ральфа Рангника.

Так, коэффициент на победу МЮ составляет 1,47. Шансы на успех "сорок" оцениваются в 7,1, а вероятность ничьей – 4,6.

Любителям рискованных вариантов можно предложить вариант с голом полузащитника "красных дьяволов" Фреда с коэффициентом 11.

Матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед состоится на Сент-Джеймс Парк в понедельник, 27 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.