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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед, Getty Images
26 декабря 2021, 10:34
Ньюкасл примет на своем поле Манчестер Юнайтед в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает безоговорочным фаворитом этого противостояния подопечных Ральфа Рангника.
Так, коэффициент на победу МЮ составляет 1,47. Шансы на успех "сорок" оцениваются в 7,1, а вероятность ничьей – 4,6.
Любителям рискованных вариантов можно предложить вариант с голом полузащитника "красных дьяволов" Фреда с коэффициентом 11.
Матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед состоится на Сент-Джеймс Парк в понедельник, 27 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.