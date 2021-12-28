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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 20 тура английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле примет Манчестер Сити. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,17. На ничью предлагается коэффициент 8,00, а на победу Брентфорда — 17,50.

Если вы уверены, что Брентфорд сможет открыть счет в матче, то можете поставить с коэффициентом — 5,30.

Поединок Брентфорд — Манчестер Сити состоится завтра, 29 декабря и начнется в 22:15 по киевскому времени.