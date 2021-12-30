Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В поединке 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед примет Бернли.

Явным фаворитом матча Parimatch считает хозяев: коэффициент на победу МЮ составляет 1,36, на победу гостей — 9,30, на ничью — 5,10.

Практически не сомневаются букмекеры в том, что хозяева порадуют своих поклонников забитыми мячами: коэффициент на то, что МЮ забьет, составляет 1,09, что не забьет — 7,40.

Матч Манчестер Юнайтед — Бернли состоится 30 декабря. Начало в 22:15 по киевскому времени.