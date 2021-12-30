Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
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30 декабря 2021, 12:02
В поединке 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед примет Бернли.
Явным фаворитом матча Parimatch считает хозяев: коэффициент на победу МЮ составляет 1,36, на победу гостей — 9,30, на ничью — 5,10.
Практически не сомневаются букмекеры в том, что хозяева порадуют своих поклонников забитыми мячами: коэффициент на то, что МЮ забьет, составляет 1,09, что не забьет — 7,40.
Матч Манчестер Юнайтед — Бернли состоится 30 декабря. Начало в 22:15 по киевскому времени.