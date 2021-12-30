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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Португалии.

В матче 16-го тура чемпионата Португалии Порту примет Бенфику, которую несколькими днями ранее с треском выбил из Кубка Португалии.

Фаворитом поединка Parimatch считает хозяев: коэффициент на победу Порту составляет 1,82, на победу Бенфики — 4,30, на ничью — 3,70.

Самым вероятным итогом матча букмекеры считают минимальную победу Порту со счетом 1:0 (коэффициент 8,30), а для того, кто верит, что после смены тренера Бенфика вынесет заклятого соперника со счетом 0:5, 1:5 или 2:5, приготовлен коэффициент 250.

Матч Порту — Бенфика состоится 30 декабря. Начало в 23:00 по киевскому времени.