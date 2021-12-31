Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 19 тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле примет Эспаньол. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Хосе Бордаласа.

Так, на победу "летучих мышей" можно поставить с коэффициентом 1,83. На ничью предлагается коэффициент 3,60, а на победу Эспаньола — 4,70.

Если вы уверены, что в этом матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 11,50.

Поединок Валенсия — Эспаньол состоится сегодня, 31 декабря и начнется в 17:15 по киевскому времени.