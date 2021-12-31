Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.
Манчестер Сити - Арсенал, Getty Images
31 декабря 2021, 11:21
В рамках 21 тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле примет Манчестер Сити. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы.
Так, на победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,53. На ничью предлагается коэффициент 4,60, а на победу команды Микеля Артеты — 6,10.
Если вы уверены, что в этом матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 18,50.
Поединок Арсенал — Манчестер Сити состоится завтра, 1 января и начнется в 14:30 по киевскому времени.