Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сыграет против Челси. Компания Parimatch считает, что немного больше шансов на победу у подопечных Юргена Клоппа.

Так, на победу "красных" можно поставить с коэффициентом 2,65. На ничью предлагается коэффициент 3,45, а на победу Челси — 2,7.

Если вы уверены, что команды смогут забить три и более голов, то можете поставить с коэффициентом — 1,79.

Напомним, поединок Челси — Ливерпуль состоится в воскресенье, второго января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.