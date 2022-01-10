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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе мы станем свидетелями долгожданных противостояний в Суперкубке Испании, причем команды из этой страны на полях Саудовской Аравии начнут сразу с роскошной вывески. Также, нас ожидает перенесенный первый матч полуфинала Кубка Английской лиги, а уже на выходных полноценно вернется английская Премьер-лига, причем сделает это максимально эффектно — с потенциально ключевого матча в борьбе за чемпионский титул.

Барселона — Реал Мадрид

Среда, 12 января, 21:00. Международный стадион Короля Фахда, Рияд (Саудовская Аравия)

Для того, чтобы провести очередной поединок топ-уровня между Реалом и Барселоной на этот раз придется переместиться на Аравийский полуостров. Суперкубок Испании в прошлом сезоне оказался триумфальной историей для баскского Атлетика, поэтому общепризнанные испанские гранды остались голодными в данном турнире. Конечно, с актуальным статусом "блаугранас" еще предстоит разобраться, так как приход Хави, пока что, выступил лишь косметическим ремонтом для прогнившей изнутри структуры, однако имя клуба вынуждает игроков выкладываться на максимум ради результата. Очевидно, что в этом сезоне Барселона не сможет бороться за множество трофеев, поэтому разбрасываться возможностями ей точно не стоит.

Что касается команды Карло Анчелотти, то итальянский наставник определенно хотел бы что-то выиграть в своей текущей каденции в Мадриде, так как Реал набрал выдающийся ход на внутренней арене, да и в Кубке Испании и Лиге чемпионов УЕФА явно не пасет задних. Единственное, "бланкос" было бы неплохо пройти проверку на стойкость амбиций в матчах с высокой интенсивностью и ответственностью, для чего Суперкубок с его считанными днями розыгрыша подходит как нельзя кстати. Реал уже обыгрывал Барселону в этом футбольном году, и есть все основания полагать, что сможет это сделать вновь.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Реал Мадрид. Коэффициенты на победу "бланкос" составляет 2,13, вероятность ничьей оценивается в 3,80, а успех Барселоны — в 3,31.

Ливерпуль — Арсенал

Четверг, 13 января, 21:45. Энфилд, Ливерпуль (Англия)

Многие эксперты считают, что в Англии наиболее тяжелым отрезком сезона является Boxing day из-за повышенной плотности официальных поединков, однако Юрген Клопп охотно готов с ними поспорить по этому поводу. Немецкий наставник остался без Мохамеда Салаха и Садио Мане на неопределенный период, которые отбыли на Кубок африканских наций-2022, а "красные" в итоге остались без ведущих футболистов линии атаки. У Ливерпуля и в их присутствии порой проскакивали неудачные матчи для передней линии, а ждет команду в ближайшем будущем — не знает никто.

Коллектив Микеля Артеты получил семь безответных мячей в матчах чемпионата во время последних поединков против "скаузеров", поэтому очень зол и жаждет реванша. Однако Арсенал на минувших выходных допустил настолько нелепую оплошность в 1/32 финала Кубка Англии против Ноттингем Форрест (0:1), что теперь совершенно непонятно, в каком психологическом состоянии находится команда. А тут еще и крах амбиций на социальный лифт в рамках АПЛ, который пришелся на поражение от Манчестер Сити в чемпионате (1:2) стоит вспомнить. "Канониры" рискуют получить третье поражение кряду, и на перезагрузку эта цепочка как-то совсем не похожа.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,66, шансы на успех Арсенала составляют 4,94, а на ничью — 4,27.

Манчестер Сити — Челси

Суббота, 15 января, 14:30. Этихад Стэдиум, Манчестер (Англия)

Английская Премьер-лига только успеет вернуться на наши телеэкраны в ближайшие выходные, как в ее чемпионской гонке все может стать предельно ясно. Конечно, "чемпионским" поединок в рамках 22-го тура называть еще слишком рано, но если Манчестер Сити обыграет Челси, то разрыв между этими двумя командами будет составлять уже 13 очков, а это действительно выглядит угрожающе. Почему мы говорим с уверенностью о подобном сценарии? Причина в том, что "пенсионеры" погрязли в кадровых потерях и ничейных результатах (4 за последние пять матчей чемпионата), а удерживает их на второй строчке только более неудачная игра форма Ливерпуля.

Что касается "горожан", то тут нам приходится лишь констатировать стремление коллектива Гвардиолы дойти до своих абсолютных кондиций, о чем говорят семь побед подряд в различных турнирах. Начало сезона, когда Сити еще мог где-то оступиться и потерять очки, по всей видимости, осталось в далеком прошлом, и теперь перед командой намечен четкий путь к очередному чемпионскому титулу через очные матчи против Ливерпуля и Челси, по итогу которых на них либо наденут условную "корону" (в смысле знака отличия, а не как сейчас заведено), либо АПЛ станет еще интереснее. При любых сценариях болельщики по всему миру в обиде точно не останутся. У "небесно-голубых" собралось два полноценных состава, поэтому потолок их возможностей еще не был достигнут.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Манчестер Сити. Коэффициенты на победу "горожан" составляет 2,02, вероятность ничьей оценивается в 3,89, а успех Челси — в 3,55.