Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона сыграет против мадридского Реала.

По мнению букмекерских компаний, "королевский клуб" является фаворитом в данном противостоянии.

На победу Реала подготовили коэффициент 1,93. Ничью оценили в 3,85, а победу хозяев — в 3,95.

Если вы уверены, что в основное время матче обе команды сумеют забить, то на данный исход предлагают коэффициент 1,60 (нет — 2,35).

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется противостояние в 21:00 по киевскому времени.