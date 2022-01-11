Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Наполи на своем поле сыграет против Фиорентины.

По мнению букмекерских компаний, команда Лучано Спаллетти является главным претендентом на победу.

Так, на удачный исход игры для неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 1,79. На ничью предлагают коэффициент 3,95, а на победу "фиалок" — 4,45.

НА тотал матча больше 2,5 предлагают коэффициент 1,73. На тотал меньше 2,5 — 2,18.

Поединок Наполи — Фиорентина состоится в среду, 12 января. Начнется он в 19:00 по киевскому времени.