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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе мы станем свидетелями первоклассных противостояний в рамках Кубка Английской лиги, Премьер-лиги этой страны и итальянской Серии А.

Арсенал — Ливерпуль

Четверг, 20 января, 21:45. Эмирейтс, Лондон (Англия)

Первый поединок этих команд в полуфинале Кубка Английской лиги на Энфилде (0:0) совершенно не предоставил нам никакой информации о текущем соотношении сил в этой паре. Арсенал испортил себе игру удалением Джаки в середине первого тайма, в результате чего, казалось, подписал себе смертный приговор, однако атакующей мощи коллектива Юргена Клоппа не хватило для прорыва через оборону соперников. Ливерпуль отыгрался в плане результативности на Брентфорде на минувших выходных (3:0), однако сравнивать "пчел" и "канониров" будет абсолютно бессмысленно.

Фактически, подопечные Микеля Артеты сейчас находятся в отличной позиции, так как им предстоит сыграть дома, а дисквалифицированный Джака уж точно не является ключевым исполнителем в текущей обоймы лондонского клуба. Беда лишь в том, что кадровая ситуация внутри Арсенала серьезно усложнена COVID-19, в результате чего о дерби Северного Лондона на выходных пришлось забыть. Тоттенхэму это совершенно не понравилось, однако "пушкарям" банально не было кем играть. Фактически, у Арсенала сейчас длится серия из трех матчей без побед, которая имеет все шансы на неудачное продолжение.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Ливерпуль. Коэффициенты на победу "красных" составляет 2,34, вероятность ничьей оценивается в 3,57, а успех Арсенала — в 3,07.

Челси — Тоттенхэм

Воскресенье, 23 января, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон (Англия)

Поражение от Манчестер Сити на минувших выходных грозит лондонскому Челси большими проблемами в чемпионской гонке, если коллектив Томаса Тухеля, конечно, оставляет хоть какие-то надежды побороться за "золотые" медали в этом сезоне. "Синие" не побеждали в трех последних матчах в рамках АПЛ, и с таким результатом им совершенно нет повода говорить даже о месте в тройке сильнейших команд страны. Другое дело, что преследователи также допускают осечки, поэтому "пенсионеры" могут себе позволить проявлять слабости, не падая при этом еще ниже по турнирной лестнице.

В противостоянии против Тоттенхэма у Челси также есть прекрасный опыт и, к тому же, достаточно свежий по сроку давности — команды встречались в полуфинале Кубка Английской лиги, и "синие" отпраздновали сразу две победы над коллективом своего бывшего наставника. Очевидно, что Антонио Конте захочет взять реванш за эти неудачи, а опасения потерять беспроигрышную серию в чемпионате будет дополнительно стимулировать его команду идти вперед. "Шпоры" имеют в запасе достаточно много матчей, поэтому с легкостью могут догнать и перегнать тот же Челси, если победят во всех них. Это и делает предстоящую игру потенциальным "матчем за шесть очков".

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Челси. Коэффициент на победу "синих" составляет 1,71, шансы на успех Тоттенхэм составляют 4,73, а на ничью — 4,03.

Милан — Ювентус

Воскресенье, 23 января, 21:45. Сан Сиро, Милан (Италия)

Подопечные Массимилиано Аллегри в этом сезоне могут в любой момент удивить своим выступлением как в негативном, так и в позитивном ключе. Иногда это происходит прямо посреди отдельно взятого поединка, как это случилось не так давно на Стадио Олимпико, где "зебры" в прямом смысле выгрызали волевую победу (4:3). Однако, случаются и такие матчи, как против миланского Интера в Суперкубке Италии, которые завершаются нелепой ошибок на последних секундах овертайма, и возможные трофеи попросту остаются в стороне.

В чемпионате на данный момент туринцы идут без поражений вот уже восемь игр, но и календарь у них за этот период был достаточно разряженным для того, чтобы успевать переводить дух даже после наиболее тяжелых поединков. Встреча на Сан Сиро будет большим экзаменом как для "Старой Синьоры", так и для совладельцев данной арены, которые под руководством Стефано Пьоли все еще вынуждены идти попятам соседей по городу в турнирной таблице. Милан, возможно, и хотел бы в один момент обогнать "змей", однако серии неудачных результатов, подобные той, что случилась в середине декабря прошлого года, не дают этого сделать.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Милан. Коэффициенты на победу "россонери" составляет 2,64, вероятность ничьей оценивается в 3,26, а успех Ювентуса — в 2,84.