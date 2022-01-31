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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В ближайшую неделю нас ожидает постепенное возвращение европейского клубного футбола наивысшего уровня, а уже на выходных пройти мимо топ-поединков будет попросту невозможно.

Атлетик — Реал Мадрид

Четверг, 3 февраля, 22:30. Сан Мамес, Бильбао (Испания)

Команды Марселино Гарсии Тораля и Карло Анчелотти, казалось бы, встречались совсем недавно, однако за две недели после триумфального для мадридского Реала Суперкубка Испании у главного тренера "сливочных" даже успела закончиться тренерская лицензия. И пока опытный итальянский наставник будет думать над тем, как подтвердить свою квалификацию "на бумаге", его команде стоит поразмыслить над переносом опыта одного успешного кубкового финала против баскского Атлетика на не менее ответственный поединок в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

Каталонская Барселона досрочно сложила свои полномочия в данном турнире, на прошлом этапе как раз уступив в Стране Басков в дополнительное время (2:3), а теперь очередь посетить Сан Мамес переходит к лидеру чемпионской гонки текущего сезона. Лишний раз говорить о том, что Реал не сильно любит бывать на этой арене, как и любая другая команда чемпионата, не стоит, хотя последний раз столичный коллектив не набирал очков здесь еще в 2015 году. Отметим также и тот факт, что, если Анчелотти сохранит традицию выпускать в рамке ворот Андрея Лунина на кубковые матчи, но перед украинцем открывается редкая возможность попробовать свои силы в матче против действительно качественного оппонента.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Реал Мадрид. Коэффициенты на победу "сливочных" составляет 2,07, вероятность ничьей в основное время оценивается в 3,50, а успех гостей — в 3,50.

Интер — Милан

Суббота, 5 февраля, 19:30. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Две миланские команды будут в очередной раз в истории выяснять отношения между собой, но в контексте предстоящей дуэли речь будет идти непосредственно о защите Интером чемпионского титула от посягательств одного из ближайших преследователей. Милану, в то же самое время, предстоит подтверждать свои амбиции в битве за победу в Серии A, так как "россонери" уже отстают от "нерадзурри" на четыре очка, а в перспективе эта дистанция может набрать уже более угрожающие размеры. Коллектив Стефано Пьоли позволял себе достаточно много осечек в недавнем прошлом, но теперь права на ошибку команда не имеет.

Для подопечных Симоне Индзаги ситуация выглядит чуть менее драматичной, даже в случае потенциальной неудачи, так как "змеи" успели нарастить отрыв от Милана и Наполи, поэтому теперь могут свысока смотреть на эти две команды. Интер в нынешнем сезоне идет без особых срывов, а значительная часть потерь очков случалась в матчах с равными по силе соперниками, что позволяет команде в итоге обитать на вершине турнирной таблицы. К слову, в первом круге миланское дерби завершилось ничьей (1:1), поэтому принципиальные соперники еще не сказали последнего слова в своих отношениях в этом сезоне.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Интеру. Победа "нерадзурри" оценивается коэффициентом 1,86, успех Милана обозначен как 4,49, а ничья предлагается за 3,58.

Барселона — Атлетико

Воскресенье, 6 февраля, 17:15. Камп Ноу, Барселона (Испания)

В прошлые годы матч между каталонской и мадридской командами мог достаточно многое предопределить в ходе очередной чемпионской гонки, но на данный момент главным призом победителю данной дуэли будет всего-навсего четвертое место в турнирной таблице. Впрочем, ничейный результат позволил Атлетико и так сохранить эту строчку за собой, если Реал Сосьедад не преподнесет никаких сюрпризов. Реалии таковы, что "блаугранас" лишь мечтают о месте в зоне Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон, в то время как о борьбе за титул Хави может лишь украдкой и в полголоса говорить во время различных пресс-конференций.

Напряжение между Атлетико и Барселоной определенно существует, так как ни одна из команд не может в полной мере воспользоваться осечкой оппонента. Каталонцы лишь немного подтянулись к коллективу Диего Симеоне, когда тот неожиданно для всех потерпел поражение в трех матчах кряду от Реала (0:2), Севильи и Гранады (1:2), но на этом, пока что, все и ограничивается. А еще у "матрасников" был полный провал в кубковых противостояниях против двух баскских коллективов незадолго до начала паузы, поэтому настроение в их стане сейчас достаточно посредственное. Барса тоже ушла недалеко, поэтому в предстоящей игре обеим командам предстоит стоять до последнего.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Барселоне. Победа "блаугранас" оценивается коэффициентом 2,22, успех Атлетико оценили в 3,26, а за ничью дают 3,53.