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Зимова Олімпіада у Пекіні вже на носі!

Відкриття відбудеться 4 лютого, а вже наступного дня вболіватимемо за нашу команду у змішаній естафеті з біатлону. Разом із FAVBET спробуємо оцінити шанси України на Олімпійських іграх.

За роки незалежності Україна на 8 зимових іграх взяла 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові. У 2002 та 2010 роках Україна залишилася без медалей. Золото добували: Оксана Баюл у 1994 році у фігурному катанні, через 20 років жіноча команда з біатлону в естафеті, та на минулій Олімпіаді Олександр Абраменко у фрістайлі.

Четверо олімпійських чемпіонів досі у строю, і виступлять у Пекіні: окрім Абраменка ще тріо біатлоністок: Валя Семеренко, Олена Білосюк (Підгрушна) та Юлія Джима (Віта Семеренко також не завершила кар'єру, але до складу на ОІ не потрапила). Усім вже давно за 30, але саме з ними Україна пов'язує надії на медалі в Пекіні. Біатлон та фрістайл — це зараз єдині види, де Україна має шанси потрапити до топ-3.

FAVBET дає коефіцієнт 2,5 на те, що Україна виграє хоча б одну медаль. І 1,5 на те, що збірна залишиться без нагород. У відсотках шанси взяти бодай одну медаль становлять менше ніж 40%.

Песимізм пов'язаний з не найуспішнішим виступом біатлонної збірної цього сезону. Лише одне призове місце на етапах Кубка світу, та й то у сингл-міксті, який не входить до програми Олімпіади. У особистих перегонах у нас лише одне місце у топ-10 у Дмитра Підручного. Традиційно сподіваємося, що наші зуміють вийти на пік форми до головного старту року, ідеально стрілятимуть, а конкуренти — помилятимуться. Надія на естафети, ніж на особисті перегони.

Шанси на медаль в України навіть не у біатлоні, а у фрістайлі. У грудні, на етапі Кубка світу у Фінляндії, Анастасія Новосад виграла золото, а Ольга Полюк стала третьою. Там же у командному заліку (двоє чоловіків та одна жінка) Україна двічі була третьою. Боротися з Китаєм нереально, а ось Росія та США нам під силу.

До кінця віримо у нашу команду: біатлоністів, фрістайлістів. Можливо, створити диво вдасться скелетоністу Владу Гераскевичу. Вболіваємо за Україну і ставимо на те, що як мінімум одна медаль "жовто-синім" підкориться.

Прогноз від FAVBET: Тотал медалей України більший (0,5) – 2.5