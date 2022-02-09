Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Милан ожидает встреча с Лацио в рамках четвертьфинала Кубка Италии. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Стефано Пьоли.

Так, на победу Милана в основное время предлагается коэффициент 1,98, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,57.

Что касается прохода в следующую стадию Кубка Италии в целом, то шансы Милана оцениваются в 1,44, а Лацио — в 2,80.

Интересной выглядит котировка на то, что нападающий "россонери" Оливье Жиру забьет гол. Вероятность данного события представлена показателем 2,45.

Напомним, матч Милан — Лацио состоится сегодня, 9 февраля, в 22:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.