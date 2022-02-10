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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Аталанту ожидает встреча с Фиорентиной в рамках четвертьфинала Кубка Италии. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Джан Пьеро Гасперини.

Так, на победу Аталанты в основное время предлагается коэффициент 1,88, тогда как потенциальный успех Фиорентины оценивается показателем 3,94. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,86.

Что касается прохода в следующую стадию Кубка Италии в целом, то шансы Аталанты оцениваются в 1,43, а Фиорентины — в 2,70.

Интересной выглядит котировка на то, что атакующий полузащитник бергамасков Руслан Малиновский забьет гол. Вероятность данного события представлена показателем 3,55.

Напомним, матч Аталанта — Фиорентина состоится сегодня, 10 февраля, в 19:00.