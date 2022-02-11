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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру итальянского чемпионата.

Наполи ожидает встреча с миланским Интером в рамках 25 тура итальянской Серии А. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Симоне Индзаги.

Так, на победу "нерадзурри" предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех "неаполитанцев" оценивается показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Интересной выглядит котировка на то, что в матче будет забит автогол. Коэффициент на данный исход оценен в 8,00.

Напомним, матч Наполи — Интер состоится завтра, 12 февраля, в 19:00.