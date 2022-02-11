Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру испанского чемпионата.
Реал Мадрид - Вильярреал, Getty Images
11 февраля 2022, 15:55
Вильярреал ожидает встреча с мадридским Реалом в рамках 24 тура испанской Ла Лиги. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Карло Анчелотти.
Так, на победу "сливочных" предлагается коэффициент 2,73, тогда как потенциальный успех "желтой субмарины" оценивается показателем 2,68. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.
Интересной выглядит котировка на то, что в матче не будет забитых мячей. Коэффициент на данный исход оценен в 12,50.
Напомним, матч Вильярреал — Реал Мадрид состоится завтра, 12 февраля, в 17:15 по киевскому времени.