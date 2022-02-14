Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В ближайшую неделю нас ожидает возобновление еврокубковых баталий, каждая из которых будет проходить в формате борьбы за возможность выйти в следующий раунд. Интригующие поединки будут не только в рамках Лиги чемпионов, но и Лига Европы также постарается не отставать на этот раз. В выходные будем немного расслабляться, однако в Англии всегда найдется, на что посмотреть.

ПСЖ — Реал

Вторник, 15 февраля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж (Франция)

Французский Пари Сен-Жермен и мадридский Реал привыкли носить на себе чемпионские короны в рамках внутренних состязаний, но прошлый сезон для них в этом плане оказался неудачным. Примечательно, что коллективы Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти к текущему моменту уже успели отыграть утраченные позиции, поэтому точно не будут думать о делах в чемпионатах во время очной баталии. Флагманы французского и испанского футболов готовы порадовать нас яркой двухматчевой дуэлью, по итогу которой может стать понятно, в каком именно клубе продолжит свои выступления Килиан Мбаппе в следующем году.

Подтекстов у встречи на Парк-де-Пренс будет достаточно много, но один из них может стать определяющим для обеих команд. Дело в том, что и Реал, и ПСЖ, на минувших выходные провели очень тяжелые поединки в чемпионате против Ренна (1:0) и Вильярреала (0:0), по итогам которых не удалось выделить ключевых моментов, которые позволили бы отдать преимущество той или иной стороне. Единственно, что парижане сыграли свою игру поздним вечером субботы, а вот мадридцам пришлось подождать еще почти сутки после этого. Однако, в заявку "галактикос" вернулся Карим Бензема, а это уже действительно серьезный аргумент.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является ПСЖ. Коэффициент на победу "красно-синих" составляет 2,02, вероятность ничьей оценивается в 3,80, а успех гостей — в 3,70.

Интер — Ливерпуль

Среда, 16 февраля, 22:00. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Миланский Интер больше не является лидером чемпионской гонки в Италии, согласно текущему положению дел в турнирной таблице. Такой вот неутешительный для подопечных Симоне Индзаги вывод ожидал нас по итогам минувшего футбольного уик-энда, в рамках которого "змеи" не смогли одолеть неаполитанский Наполи во время выездного поединка. Таким образом, мы с вами можем констатировать тот факт, что напряженный график после завершения январской международной паузы губительно сказался на форме "нерадзурри", которые сумели перешагнуть через Рому в Кубке Италии (2:0), но до этого уступили Милану в принципиальном поединке, реальные последствия которого стали видны только сейчас, когда "россонери" вышли на первую строчку.

На этом фоне матч домашний против английского Ливерпуля в еврокубках выглядит для Интера куда более устрашающе, нежели было изначально в момент оглашения результатов жеребьевки. В последние годы действующий чемпион Италии очень хотел пополнить когорту сильнейших команд Европы, но в очных баталиях против соперников по типу мадридского Реала чувствовал себя не в своей тарелке. Миланский клуб уступил "сливочным" в обоих дуэлях на групповом этапе, что в последствии может сказаться и на предстоящей игре.

Что же касается Ливерпуля, то коллектив Юргена Клоппа никогда не стоит списывать со счетов, если речь заходит о возможности выиграть трофей. Тем более, когда ситуация складывается таким образом, что Лига чемпионов УЕФА может и вовсе стать единственным турниром за последних два футбольных года, в котором "красные" придут к успеху. В чемпионате Ливерпуль в последних матчах показывает стабильные высокие результаты, не заставляя усомниться в своих кондициях, и точно попытается завершить второй визит в Милан в этом сезоне собственной победой.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Победа "нерадзурри" оценивается коэффициентом 2,06, успех Интера обозначен как 3,71, а ничья предлагается за 3,65.

Барселона — Наполи

Четверг, 17 февраля, 19:45. Камп Ноу, Барселона (Испания)

В этом сезоне мы вынуждены погружаться в новую нормальность, в которой каталонская Барселона является участником весенней части еврокубков, однако вынуждена продолжать свои выступления не в Лиге чемпионов, как бы ей того хотелось, а в Лиге Европы. Причем, обновленный формат турнира и сопутствующая жеребьевка оказалась для испанского коллектива настолько негостеприимной, что подарила в качестве первого соперника одного из фаворитов на победу в данном турнире — неаполитанский Наполи. Конечно, фанаты "южан" с ухмылкой еще переспросят о том, кому именно больше не повезло в данной ситуации, но, будем честны, у Наполи были варианты не устраивать трагикомедию в двух матчах против московского Спартака, и спокойно выходить из группы с первой строчки турнирной таблицы.

А вот Барселоне пришлось в очередной раз пережить все последствия внутреннего кризиса, которые напрямую повлияли на ее выступления в еврокубках в осенней части сезона. Можно сказать, что "блаугранас" в современных реалиях начали постепенно становиться на ноги, а матчи против того же мадридского Атлетико (4:2) и Эспаньола (2:2) должны были укрепить их характер. Но ведь и Наполи тоже не отстает, и даже был близок на минувших выходных к тому, чтобы обыграть Интер и вырваться в лидеры чемпионата!

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Барселоне. Победа "блаугранас" оценивается коэффициентом 1,92, успех Аталанты оценили в 3,71, а за ничью дают 4,07.

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Суббота, 19 февраля, 19:30. Этихад Стэдиум, Манчестер (Англия)

Для тех болельщиков, которые устанут от напряженного просмотра поздних вечерних матчей еврокубков, в Англии будет подготовлена релакс-программа в виде противостояния между действующим чемпионом страны и коллективом, в котором только главный тренер приходил к успеху в АПЛ, но и это было уже сравнительно давно. Сейчас же Антонио Конте вместе со своей командой показывает ужасную серию из трех поражений в матчах национального первенства, чем уже подставил под удар позиции у зоны еврокубков, а по итогу ближайшей игры готов и вовсе провалиться на девятую строчку.

Очевидно, что "шпоры" не хотели бы брать в учет подобный сценарий, но Манчестер Сити сейчас настолько хорош, что противостоять ему будет уж очень сложно. Тем более, что игра будет проходить на поле команды Гвардиолы. Единственное весомое преимущество Тоттенхэма заключается в том, что ему нет необходимости играть посреди недели в матче еврокубков из-за скандальной истории в концовке осенней части Лиги конференций УЕФА. Именно поэтому у подопечных Конте есть время на перезагрузку и переоценку своих возможностей. Ну, и понадеяться на то, что лиссабонский Спортинг как следует измотает "горожан" тоже было бы уместно.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Манчестер Сити. Коэффициент на победу "горожан" составляет 1,26, вероятность ничьей оценивается в 6,28, а успех гостей — в 12,12.