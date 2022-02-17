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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру второго по престижу клубного еврокубка.

РБ Лейпциг ожидает встреча с Реал Сосьедад в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Доменико Тедеско.

Так, на победу Лейпцига в основное время предлагается коэффициент 1,85, тогда как потенциальный успех Сосьедада оценивается показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,93.

Что касается прохода в следующую стадию Лиги Европы в целом, то шансы Лейпцига оцениваются в 1,65, а Сосьедада — в 2,27.

Интересной выглядит котировка на то, что форвард испанского клуба Александр Исак забьет гол. Вероятность данного события представлена показателем 3,58.

Напомним, что матч РБ Лейпциг — Реал Сосьедад состоится сегодня, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.