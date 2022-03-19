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Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

Рома у рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Лаціо.

Фаворита цього протистояння букмекери не виділяють. Так, коефіцієнт на перемогу Роми складає 2,7.

Шанси на перемогу Лаціо, у свою чергу, також оцінюються коефіцієнтом 2,7. Коефіцієнт на нічию – 3,35.

Цікавою виглядає ставка на те, що гравець Лаціо отримає червону картку з коефіцієнтом 4,45.

Матч Рома — Лаціо відбудеться у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 19:00 за київським часом.