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Разом з нашим партнером хочемо допомогти Україні.

Ви, напевно, знаєте, що в нас є великий музей ексклюзивних речей з автографами світових зірок спорту. Ми його зберігали для фанатів, але настав час, коли музей потрібно звільнити від його експонатів. Відтак Parimatch Ukraine разом з партнерами організовує благодійний аукціон для збору коштів на допомогу Україні.

Кожного тижня — аукціон 2х колекційних речей!

Зустрічайте другий лот аукціону:

🥊 рукавички українського чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика, амбасадора відповідальної гри Parimatch. Після перемоги над Ентоні Джошуа у Лондоні Олександр завоював чотири пояси у надважкій вазі. На першій пресконференції із боксером у Києві відбулася автограф сесія, під час якої Олександр розписався на рукавичках для нашого музею.

Нагадуємо, мета аукціону – зібрати додаткові кошти на нагальні потреби України й українців: ліки, бронежилети та тепловізори.

Правила аукціону:

▪️учасник аукціону 21+

▪️учасник аукціону може брати участь з будь-якої частини світу, крім росії та білорусі

▪️участь в аукціоні беруть лише реальні акаунти

▪️ставки приймаються у коментарях

▪️стартова ставка аукціону 1️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ грн

▪️кожна наступна ставка (+ 500 грн)

▪️аукціон триватиме 48 годин

▪️переможець має оплатити лот впродовж 24 годин на рахунок благодійного фонду Parimatch Foundation

По закінченню розіграшу, адміністрація зв'яжеться з переможцем в дірект для перевірки учасника та доставки лоту.

🥊 Завдамо удару тим, хто на нас нападає! Разом до перемоги!

Слава Україні!

Посилання на аукціон.