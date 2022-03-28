Разом з нашим партнером хочемо допомогти Україні.
Ви, напевно, знаєте, що в нас є великий музей ексклюзивних речей з автографами світових зірок спорту. Ми його зберігали для фанатів, але настав час, коли музей потрібно звільнити від його експонатів. Відтак Parimatch Ukraine разом з партнерами організовує благодійний аукціон для збору коштів на допомогу Україні.
Кожного тижня — аукціон 2х колекційних речей!
Зустрічайте другий лот аукціону:
🥊 рукавички українського чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика, амбасадора відповідальної гри Parimatch. Після перемоги над Ентоні Джошуа у Лондоні Олександр завоював чотири пояси у надважкій вазі. На першій пресконференції із боксером у Києві відбулася автограф сесія, під час якої Олександр розписався на рукавичках для нашого музею.
Нагадуємо, мета аукціону – зібрати додаткові кошти на нагальні потреби України й українців: ліки, бронежилети та тепловізори.
Правила аукціону:
▪️учасник аукціону 21+
▪️учасник аукціону може брати участь з будь-якої частини світу, крім росії та білорусі
▪️участь в аукціоні беруть лише реальні акаунти
▪️ставки приймаються у коментарях
▪️стартова ставка аукціону 1️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ грн
▪️кожна наступна ставка (+ 500 грн)
▪️аукціон триватиме 48 годин
▪️переможець має оплатити лот впродовж 24 годин на рахунок благодійного фонду Parimatch Foundation
По закінченню розіграшу, адміністрація зв'яжеться з переможцем в дірект для перевірки учасника та доставки лоту.
🥊 Завдамо удару тим, хто на нас нападає! Разом до перемоги!
Слава Україні!
Посилання на аукціон.