До вашої уваги букмекерські котировки на матч 1/4 фіналу ЛЧ.
олександр зінченко, getty images
04 апреля 2022, 19:44
В рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в першому матчі Манчестер Сіті прийме на своєму полі мадридський Атлетіко.
Букмекерські компанії вважають безумовним фаворитом зустрічі саме "містян". Так, на перемогу команди Гвардіоли пропонується коєфіціент 1.40, в той час я потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником в 10.
Нічию в майбутньому матчі можна спрогнозувати з коефіціентом 5.50.
Цікавою також виглядає става на те, що обидві заб'ють. На такий прогноз пропонується коефіціент 2.30.
Відзначимо, що матч Манчестер Сіті — Атлетіко відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.