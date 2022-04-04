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До вашої уваги букмекерські котировки на матч 1/4 фіналу ЛЧ.

В рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в першому матчі Манчестер Сіті прийме на своєму полі мадридський Атлетіко.

Букмекерські компанії вважають безумовним фаворитом зустрічі саме "містян". Так, на перемогу команди Гвардіоли пропонується коєфіціент 1.40, в той час я потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником в 10.

Нічию в майбутньому матчі можна спрогнозувати з коефіціентом 5.50.

Цікавою також виглядає става на те, що обидві заб'ють. На такий прогноз пропонується коефіціент 2.30.

Відзначимо, що матч Манчестер Сіті — Атлетіко відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.