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Іспанський Вільярреал вдома в рамках першого матча Ліги чемпіонів зіграє проти мюнхенської Баварії.

За версією букмекерів, фаворит даного протистояння — мюнхенська Баварія.

Так, на перемогу команди Юліана Нагельсманна можна поставити із коефіцієнтом 1,57. Перемогу Вільярреала оцінюють у 5,80, а нічию — у 4,50.

Матч Вільярреал — Баварія відбудеться у середу, шостого квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.