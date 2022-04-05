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Вільярреал - Баварія. Getty images
05 апреля 2022, 21:26
Іспанський Вільярреал вдома в рамках першого матча Ліги чемпіонів зіграє проти мюнхенської Баварії.
За версією букмекерів, фаворит даного протистояння — мюнхенська Баварія.
Так, на перемогу команди Юліана Нагельсманна можна поставити із коефіцієнтом 1,57. Перемогу Вільярреала оцінюють у 5,80, а нічию — у 4,50.
Матч Вільярреал — Баварія відбудеться у середу, шостого квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.