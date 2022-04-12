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Football.ua анонсує найцікавіші поєдинки цього тижня.

Найближчого тижня на нас очікує друга частина єврокубкових поєдинків топ-рівня, деякі з яких стануть для окремих команд останніми цієї весни. А вже під час футбольного вікенду ми подивимося, чим нас зможе здивувати півфінал Кубка Англії.

Реал — Челсі

Вівторок, 12 квітня, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид (Іспанія)

Карім Бензема шокував фанатів на Стемфорд Брідж своїм хет-триком минулого тижня, що значно наблизило Реал до півфіналу Ліги чемпіонів. На папері саме Челсі вважався невеликим фаворитом у цій парі, але "вершкові" вкотре довели, що поки в команді є Карім Бензема, їм під силу перемогти в будь-якому матчі.

Що ж, після поразки з рахунком 1:3 для виходу до півфіналу Ліги чемпіонів Челсі має зробити в Мадриді справжнє диво. До речі, скасування виїзного гола тут для англійців відбулося дуже вчасно. Тепер для вирівнювання ситуації Челсі буде достатньо забити два голи, тоді як ще рік тому довелося б думати про три.

Буде дуже цікаво!

Компанія Pinnacle віддає невелику перевагу у цьому матчі Реалу. Перемога оцінюється коефіцієнтом 2,49, тоді як успіх Челсі оцінили у 2,94, а за нічию в основний час дають 3,57.

Баварія — Вільярреал

Вівторок, 12 квітня, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина)

Унаї Емері у першому матчі зміг здивувати одного з головних фаворитів турніру – Баварію. Вільярреал у домашньому поєдинку виглядав набагато кращим за суперника і виграв абсолютно заслужено. Більше того, німці мають бути задоволені, що програли лише в один м'яч.

"Жовтій субмарині" вдалося стримати атакуючий потенціал Баварії, а це вже дуже серйозне досягнення. Незважаючи на перемогу у першому матчі, фаворитом у цій парі залишається Баварія. Команда Нагельсмана дуже сильна на своєму полі, і в цьому контексті перевага всього в один м'яч виглядає не такою вже й істотною. Але Унаї Емері неодноразово дивував увесь світ своїми тренерськими ходами, можливо, йому вдасться зробити це ще раз?

Компанія Pinnacle віддає перевагу у цьому матчі Баварії. Перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1,25, успіх гостей оцінили у 11,52, а за нічию в основний час дають 6,68.

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Субота, 16 квітня, 17:30. Вемблі (Лондон)

Манчестер Сіті і Ліверпуль провели яскравий матч на минулих вихідних у рамках АПЛ, і ось тепер ці монстри знову зійдуться один з одним, але тепер у рамках півфіналу Кубка Англії. Символічно, що саме ці колективи ведуть боротьбу за чемпіонство в АПЛ, а тепер вони матимуть можливість вибити принципового суперника з найстарішого футбольного турніру в історії.

І Ман Сіті, і Ліверпуль у середу проведуть свої матчі в Лізі чемпіонів, але якщо "червоні" після виїзної впевненої перемоги з рахунком 3:1 зіграють з Бенфікою тепер на своєму полі, то команду Гвардіоли чекає складний виїзд до Іспанії в гості до Атлетіко (перша гра завершилася перемогою Сіті 1:0). У цьому контексті невелику перевагу матиме Ліверпуль.

Зазначимо, що у випадку нічиєї в основний час, на нас чекатиме додатковий час та серія пенальті.

Компанія Pinnacle віддає перевагу у цьому матчі Сіті. Перемога оцінюється коефіцієнтом 2,29, успіх Ліверпуля оцінили у 3,01, а за нічию в основний час дають 3,56.