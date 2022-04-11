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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийме на своєму полі лондонський Челсі. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті.

Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 2,57, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,57.

Щодо проходу в наступну стадію Ліги чемпіонів в цілому, то шанси Реала оцінюються в 1,08, а Челсі — в 8,00.

Нагадаємо, другий матч Реал Мадрид – Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд у Лондоні завершилася на користь іспанського колективу з рахунком 3:1.