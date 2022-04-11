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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія прийме на своєму полі Вільярреал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна.

Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 1,28, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником 12,00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6,60.

Щодо проходу в наступну стадію Ліги чемпіонів в цілому, то шанси Баварії оцінюються в 1,34, а Челсі — в 3,25.

Нагадаємо, другий матч Баварія – Вільярреал відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Іспанії завершилася на користь "жовтої субмарини" з рахунком 1:0.