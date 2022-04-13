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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль прийме на своєму полі лісабонську Бенфіку. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юргена Клоппа.

Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,28, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 10,50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6,40.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "червоних" навіть не оговорюються, а успіх "орлів" оцінили 40,00.

Нагадаємо, другий матч Ліверпуль — Бенфіка відбудеться 13 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Португалії завершилася на користь Ліверпуля із рахунком 3:1.