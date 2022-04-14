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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів каталонської Барселони прийме на своєму полі франкфуртський Айнтрахт. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві.

Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Айнтрахту оцінюється показником 8,70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5,45.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів в цілому, то шанси Барселони оцінюються в 1,16, а Атлетіко — в 5,74.

Нагадаємо, другий матч Барселона — Айнтрахт Ф відбудеться 14 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Німеччині завершилася нічиєю із рахунком 1:1.