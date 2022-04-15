Рейтинг букмекеров

Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

В рамках поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля.

За версією букмекерів, фаворитом даного поєдинку є саме підопічні Пепа Гвардіоли.

На перемогу Манчестер Сіті пропонують коефіцієнт 2,50. Нічию оцінили у 3,50, а перемогу Ліверпуля — у 2,70.

Якщо ви вважаєте, що обидва колективи зможуть забити, то на це можна поставити із коефіцієнтом 1,60 (ні — 2,25).