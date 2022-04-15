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Манчестер Сіті - Ліверпуль, Getty Images
15 апреля 2022, 18:40
В рамках поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля.
За версією букмекерів, фаворитом даного поєдинку є саме підопічні Пепа Гвардіоли.
На перемогу Манчестер Сіті пропонують коефіцієнт 2,50. Нічию оцінили у 3,50, а перемогу Ліверпуля — у 2,70.
Якщо ви вважаєте, що обидва колективи зможуть забити, то на це можна поставити із коефіцієнтом 1,60 (ні — 2,25).
Матч Манчестер Сіті - Ліверпуль відбудеться 16 квітня та розпочнеться о 17:30 за київським часом.