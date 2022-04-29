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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

На вихідних цього тижня ми станемо свідками кількох цікавих протистоянь у рамках чемпіонатів Іспанії, Англії та Італії.

Атлетік — Атлетіко

Субота, 30 квітня, 22.00. Стадіон Сан Мамес (Більбао). Головний арбітр зустрічі – Матеу Лаос.

Атлетік підходить до матчу на восьмому рядку турнірної таблиці з 48 балами. Баски продовжують боротьбу за потрапляння в зону єврокубків, але досягти мети буде досить складно, враховуючи, що до Вільярреалу, який іде сьомим, відставання становить чотири очки. У минулому турі Атлетік відправився в гості до Кадіса і здобув перемогу з рахунком 3:2.

Атлетіко знаходиться на четвертому рядку турнірної таблиці. У минулому турі команда Дієго Сімеоне розписала нульову нічию з Гранадою, але не втрачає надій піднятися на друге місце, адже Севілья та Барселона теж небездоганні. Команди вже зустрічалися в січні у матчі за Суперкубок Іспанії — Атлетіко поступився з рахунком 1:2.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Атлетіко. Коефіцієнт на перемогу мадридців становить 2,63, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,14, а успіх господарів — у 3,10.

Тоттенгем — Лестер

Неділя, 1 травня, о 16:00. Тоттенгем Хотспур Стедіум (Лондон). Головний арбітр зустрічі – Джонатан Мосс.

Тоттенгем підходить до цієї зустрічі з бажанням підтвердити свої амбіції на потрапляння до Ліги чемпіонів, але для цього потрібно обійти Арсенал у турнірній таблиці. "Шпори" невдало провели два минулі матчі чемпіонату Англії, зігравши внічию з Брентфордом і поступившись Брайтону, що зменшило шанси Тоттенгема на підсумковий успіх.

Лестер, у свою чергу, вже не має шансів пробитися в єврокубки через чемпіонат. Єдина можливість для "лисів" — виграти Лігу конференцій та пробитися до Ліги Європи. Проте Лестер явно не збирається дарувати суперникам очки у чемпіонаті. Останні два матчі між цими командами були дуже результативними. Чекаємо на подібне і цього разу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Тоттенгем. Коефіцієнт на перемогу лондонців становить 1,45, ймовірність нічиєї оцінюється в 4,99, а успіх гостей — у 7,27.

Вест Гем — Арсенал

Неділя, 1 травня, о 18:30. Лондон Стедіум (Лондон). Головний арбітр зустрічі – Майк Дін.

Вест Гем продовжує боротьбу за єврокубкову зону, намагаючись спіткати Манчестер Юнайтед, у якого наразі на три бали більше, але й має одну гру в запасі. "Молотобійці" минулого туру гостювали у Челсі і зазнали поразки з мінімальним рахунком. Тепер перед Вест Гемом, який програв серед тижня в Лізі Європи, стоїть завдання дати бій ще одному сусідові.

Арсенал після трьох поразок поспіль у чемпіонаті Англії досяг двох перемог над Челсі та Манчестер Юнайтед і знаходиться на четвертому рядку турнірної таблиці. Підопчені Мікеля Артети прагнуть потрапити до Ліги чемпіонів уперше за багато років. Але суперник у них у цьому матчі вкрай непростий, а тому доведеться дуже постаратися, щоб здобути перемогу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу "канонірів" становить 1,80, ймовірність нічиєї оцінюється в 3,93, а успіх господарів — у 4,67.

Мілан — Фіорентина

Неділя, 1 травня, о 16:00. Стадіон Джузеппе Меаца (Мілан). Паоло Валері – головний арбітр зустрічі.

Мілан за підсумками минулого туру після поразки Інтера зміг одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії. Проте треба розуміти, що команда Стефано Піолі має попереду дуже непростий календар. І перше випробування на шляху до чемпіонства – міцна Фіорентина. Минулого туру Мілан з труднощами обіграв Лаціо з рахунком 2:1.

Фіорентина, у свою чергу, не залишає спроб залізти до першої шістки, щоб потрапити до єврокубків. Проте поразки у двох останніх турах серйозно підкосили "фіалок". Програш Удінезе з рахунком 0:4 у минулому матчі був дуже болючим, а тому Фіорентіні потрібно реабілітуватися перед вболівальниками.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Пьолі становить 1,65, ймовірність нічиєї оцінюється в 4,02, а успіх гостей — у 5,80/