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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі прийме англійський Манчестер Сіті. На думку букмекерських кампаній, фаворитами цієї зустрічі є підопічні Хосепа Гвардіоли.

Так на перемогу "городян" в основний час матчу пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх "вершкових" оцінюється показником – 3,25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 4,00.

Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, успіх Манчестер Сіті оцінений коефіцієнтом — 1,27, а Реала — 4,02.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 4 травня, о 22:00 за київським часом. На Footall.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра в Манчестері закінчилася з рахунком 4:3 на користь городян.