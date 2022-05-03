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Манчестер Сіті - Реал, Getty Images
03 мая 2022, 11:40
У півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі прийме англійський Манчестер Сіті. На думку букмекерських кампаній, фаворитами цієї зустрічі є підопічні Хосепа Гвардіоли.
Так на перемогу "городян" в основний час матчу пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх "вершкових" оцінюється показником – 3,25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 4,00.
Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, успіх Манчестер Сіті оцінений коефіцієнтом — 1,27, а Реала — 4,02.
Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 4 травня, о 22:00 за київським часом. На Footall.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра в Манчестері закінчилася з рахунком 4:3 на користь городян.