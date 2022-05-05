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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги конференцій.

У півфінальному матчі Ліги конференцій французький Марсель на своєму полі прийме голландський Феєнорд. На думку букмекерських кампаій, фаворитами цієї зустрічі є підопічні Хорхе Сампаолі.

Так, на перемогу "провансальців" в основний час матчу пропонується коефіцієнт – 2,04, тоді як успіх голландців оцінено показником – 3,40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 4,00.

Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, то успіх Марселя оцінено у коефіцієнт – 2,50, а Феєнорда – 1,57.

Нагадаємо, матч Марсель — Феєнорд відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь голландського клубу.