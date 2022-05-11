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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на кубкову зустріч.

У фінальному матчі Кубку Італії туринський Ювентус на Стадіо Олімпіко в Римі буде формальним господарем у матчі проти міланського Інтера. На думку букмекерських кампаній, фаворитами цього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі.

Так на перемогу "змій" в основний час матчу пропонується коефіцієнт — 2,12, тоді як успіх "зебр" оцінено показником — 3,80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом — 3,30.

Якщо говорити про шанси на перемогу в турнірі, то успіх Ювентуса оцінено у коефіцієнт — 2,50, а Інтера — 1,57.

Нагадаємо, матч Ювентус — Інтер відбудеться сьогодні, 11 травня, о 22:00 за київським часом.