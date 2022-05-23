До вашої уваги букмекерські котирування на фінальну гру.
Ліверпуль - Реал, Getty Images
23 травня 2022, 11:22
У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 Ліверпуль зіграє проти мадридського Реала.
Фінал відбудеться у субботу, 28 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом. Місце проведення — Стад-Де-Франс у Парижі.
Як прогнозують експерти з букмекерських компаній, більше шансів на перемогу саме у команді Юргена Клоппа.
Прогноз на матч Ліверпуль — Реал
Перемога Ліверпуля у головному матчі сезону у Європі оцінюється у коефіцієнт 2,05. Якщо ви вважаєте, що буде перемога команди Карло Анчелотті, то на це пропонується коефіцієнт 3,30. На те, що основний час закінчиться внічию можна поставити з рахунком 3,60.
На те, що у основний час обидва колективи зможуть забити коефіціент 1,64 (ні — 2,25). Впевнені, що справа дойде до серії пенальті? І на це пропонується коефіцієнт 6,40.
Ліверпуль та Реал не вперше зіграють між собою у фіналі Ліги чемпіонів. У сезоні-2017/18, команди грали у Київському фіналі ЛЧ. Тоді перемога дісталась Реалу — 3:1.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Реал.
прогноз 0:1