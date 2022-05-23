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До вашої уваги букмекерські котирування на фінальну гру.

У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 Ліверпуль зіграє проти мадридського Реала.

Фінал відбудеться у субботу, 28 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом. Місце проведення — Стад-Де-Франс у Парижі.

Як прогнозують експерти з букмекерських компаній, більше шансів на перемогу саме у команді Юргена Клоппа.

Прогноз на матч Ліверпуль — Реал

Перемога Ліверпуля у головному матчі сезону у Європі оцінюється у коефіцієнт 2,05. Якщо ви вважаєте, що буде перемога команди Карло Анчелотті, то на це пропонується коефіцієнт 3,30. На те, що основний час закінчиться внічию можна поставити з рахунком 3,60.

На те, що у основний час обидва колективи зможуть забити коефіціент 1,64 (ні — 2,25). Впевнені, що справа дойде до серії пенальті? І на це пропонується коефіцієнт 6,40.

Ліверпуль та Реал не вперше зіграють між собою у фіналі Ліги чемпіонів. У сезоні-2017/18, команди грали у Київському фіналі ЛЧ. Тоді перемога дісталась Реалу — 3:1.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Реал.