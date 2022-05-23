Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цей тиждень стане фактично останньою можливістю поринути в атмосферу палких протистоянь на клубному рівні, бо на нас очікують фінали одразу двох європейських змагань.

Рома — Феєнорд

Середа, 25 травня, 22:00. Ейр Албанія (Тірана, Албанія)

Жозе Моуріньо потрапив до геть незвичних умов боротьби "всього лише" за третій за рангом єврокубковий турнір, проте, оскільки добігає кінця лише перший в історії розіграш Ліги конференцій УЄФА, то ексцентричний португальський керівник бажає увіковічнити власне ім’я в історії футболу в черговий раз. Італійська Рома для виконання цієї задачі — майже бездоганний колектив, бо дуже спрагла до великих перемог, бо для неї це може бути не лише перший міжнародний трофей, а й узагалі перша велика перемога з часів сезону-2007/08.

У Феєнорда в цьому контексті здобутки дещо більші, бо команда з Роттердаму хоча б вигравала Лігу чемпіонів-1969/70 та Кубок УЄФА сезонів-1973/74 та 2001/02. Але навіть останні перемоги на внутрішній арені для "гордості півдня" є вже справою давно минулих років. Безпосередня зацікавленість команди Джованні ван Бронкхорста в перемозі в майбутній грі є ще й у тому контексті, що вона дозволить розпочати сезон трохи пізніше через відсутність необхідності брати участь у кваліфікації до Ліги Європи, куди Феєнорд і так потрапив завдяки виступам у чемпіонаті країни. Коли ці команди зустрічалися останнього разу (Ліга Європи-2014/15), Рома була сильніша.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу римської команди становить 2,37, імовірність нічиєї оцінюється в 3,36, а успіх представників Нідерландів — у 3,18.

Ліверпуль — Реал

Субота, 28 травня, 22:00. Стад де Франс (Париж, Франція)

"Червоні" та "вершкові" останніми роками можуть вважати себе королями Ліги чемпіонів, бо постійно прагнуть вирішувати долю її головного трофею поміж собою. Останнього разу їхня зустріч відбулася рік тому, і за сумою двох зустрічей Реал зробив із Ліверпулем те саме, що вдалося йому в київському фіналі в 2018 році — обіграв із рахунком 3:1. Мохамед Салах добре пам’ятає гру на НСК Олімпійський, проте не зовсім із доброго боку, але Серхіо Рамоса в складі "королівського" клубу вже немає.

У поточному сезоні мадридський Реал здобув перемогу на внутрішній арені, а феноменальні ігрові кондиції Каріма Бензема допомагають не лише власне французу просуватися до Золотого м’яча, а й просувають його команду за турнірними сходами в усіх змаганнях. У свою чергу, Ліверпуль програв конкуренцію Манчестер Сіті в англійській Прем’єр-лізі, але все ще може здобути три трофеї за сезон, що також можна вважати видатним досягненням.