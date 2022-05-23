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До вашої уваги букмекерські котирування на фінальну гру ЛК.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій сезону-2021/22 італійська Рома зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Фінал відбудеться у середу, 25 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом. Місце проведення — Арена Комбетаре у Тирані (Албанія).

Як прогнозують експерти з букмекерських компаній, трохи більше шансів на перемогу саме у команди Жозе Моуріньо

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА — ФЕЄНОРД

Перемога Роми у головному матчі сезону у ЛК оцінюється коефіцієнтом 2,41. Якщо ви вважаєте, що буде перемога команди Арне Слота, то на це пропонується коефіцієнт 3,05. На те, що основний час закінчиться внічию можна поставити з показником 3,40.

На те, що у основний час обидва колективи зможуть забити коефіціент 1,74 (ні — 2,10). Впевнені, що справа дойде до серії пенальті? На це пропонується коефіцієнт 5,90.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Феєнорд.