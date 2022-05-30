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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Європейські клубні змагання залишилися позаду, тому найближчим часом ми поринемо в протистояння на національному рівні, де в першу чергу нас буде цікавити доля збірної України, а вже потім можна похапцем зазирнути до стану справ у Лізі націй УЄФА.

Шотландія — Україна

Середа, 1 червня, 21:45. Гемпден Парк (Глазго, Шотландія)

Без ігрового тонусу в переважній більшості футболістів, без повноцінної ігрової підготовки, на віддалені від власних домівок, але збірна України зрештою підійшла до визначального матчу в гостях у Шотландії на шляху до Катару. Команда Олександра Петракова, певна річ, отримає потужний емоційний поштовх до важливої звитяги, однак разом із тим буде відчувати надвеликий тягар відповідальності на своїх плечах. Товариські зустрічі проти менхенгладбахської Боруссії (2:1), італійського Емполі (3:1) та хорватської Рієки (1:1) були геть різними за своїми сценаріями та завданнями, проте на заключному відтинку підготовки "синьо-жовті" зрештою не грали.

Футболісти Стіва Кларка взагалі не можуть похвалитися рівнем зіграності, бо останнього разу збиралися ще наприкінці березня, коли грали товариські зустрічі проти Австрії (2:2) чи Польщі (1:1), замість нашого перенесеного на більш пізній термін матчу. Але зрештою, загальний рівень та фізичні кондиції гравців "тартанової армії" буде достатнім, аби компенсувати цей недолік, а місцева публіка, хоча готує потужну акцію на підтримку України, все ж таки підштовхуватиме господарів до перемоги.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шотландія. Коефіцієнт на перемогу наших суперників становить 2,34, імовірність нічиєї оцінюється в 3,12, а успіх України — у 3,57.

Іспанія — Португалія

Четвер, 2 червня, 21:45. Беніто Вільямарін (Севілья, Іспанія)

Збірна Іспанії останнім часом змінила вже кілька поколінь у пошуках найбільш оптимального складу, проте від цього геть не змінилася її тактика та малюнок гри на футбольному полі. Разом із тим, "Фурія Роха" не забуває й про здобуття ситуативних перемог за найменшої нагоди. Зокрема, лише Франції вдалося зупинити футболістів Луїса Енріке на їхньому шляху до перемоги в попередньому розіграші Ліги націй УЄФА. Цього разу в квартет до іспанців потрапили надпотужні географічні сусіди, із якими, як можна на те очкувати, вони й будуть змагатися за перший рядок. А Чехія та Швейцарія тим часом будуть додавати пікантності в цю групу.

Португалія під час несподіваної для неї самої участі в плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі ледь не опинилася поза межами мундіалю, але зрештою нам вистачило лише чергової ганьби Італії заради сенсацій на цьому етапі міжнародних змагань. Ще донедавна "хрестоносці" володіли першим в історії трофеєм Ліги націй, проте поступилися ним на користь французам, тому знову намагатимуться повернутися на п’єдестал. Перший матч проти головного конкурента в цьому контексті буде визначальним.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу "Фурії Роха" становить 2,25, імовірність нічиєї оцінюється в 3,28, а успіх Португалії — у 3,58.

Бельгія — Нідерланди

П’ятниця, 3 червня, 21:45. Стадіон короля Бодуена (Брюссель, Бельгія)

Бельгійці вже нікого не дивують якісною добіркою виконавців у своєму складі, проте максимальним їхнім здобутком за останній час є лише "бронзові" медалі минулого чемпіонату світу. "Червоні дияволи" міжнародного футболу якимось дивом складають зброю в останній момент перед вирішальним кроком, і саме через це не змогли зачепитися за результат під час минулорічного Євро-2021. Зрештою, саме через цю причину команда Роберто Мартінеса не здобула й бодай якість нагороди за підсумками минулого розіграшу Ліги націй.

У той самий час, у збірної Нідерландів із здобутками останнім часом узагалі все було дуже погано, а відомого фахівця Луї ван Гала фактично запрошували на посаду головного тренера задля того, аби врятувати команду від кризи на тлі майбутніх виступів на чемпіонаті світу. Виправляти помилки "помаранчевих" зразка минулого часу колишній тренер Манчестер Юнайтед буде саме під час баталій у Лізі націй, де Польща та Вельс точно не дадуть змоги зайвий раз перевести подих у доволі цікавій групі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бельгія. Коефіцієнт на перемогу наших суперників становить 2,32, імовірність нічиєї оцінюється в 3,44, а успіх Нідерландів — у 3,26.

Італія — Німеччина

Субота, 4 червня, 21:45. Ренато Даль'Ара (Болонья, Італія)

Як уже зазначалось раніше, збірна Італії примудрилась зганьбитися в другій поспіль кваліфікації до чемпіонату світу, через що вигадати шляхи компенсації власних помилок для команди Роберто Манчіні тепер буде дуже непросто. Парадокс полягає в тому, що зараз вже майже ніхто не згадає, що "Скуадра Адзурра" перемагала минулого літа на чемпіонаті Європи, бо те, що сталося потому, затерло в пам’яті її здобутки. Перемога в Лізі націй — тільки цього будуть вимагати фанати, але для цього потрібно ще виграти в пекельному квартеті.

Німеччина з часів тріумфального для себе чемпіонату світу-2014 в Бразилії все ніяк не може зачепитися за успіх. Саме цей фактор зрештою спричинив відставку Йоахіма Льова, утім Ганс-Діттер Флік, як не намагається, усе ж таки не може запевнити прихильників своєї команди в тому, що найближчим часом "Бундестім" повернеться на найвищий щабель світового рейтингу. Навіть у групі Ліги націй німці не будуть головними претендентами на перемогу, проте вірогідність зганьбитися вчергове повинна підштовхувати їх до результату.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу "Скуадри Адзурри" становить 2,54, імовірність нічиєї оцінюється в 3,25, а успіх Німеччини — у 3,07.