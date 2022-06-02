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На нас чекає гучна футбольна вивіска у рамках елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках першого туру елітного дивізіону нового розіграшу Ліги націй збірна Іспанії прийме на своєму полі Португалію.

Матч пройде 2 червня на стадіоні Беніто Вільямарін у Севільї. Стартовий свисток зустрічі від Майкла Олівера пролунає о 21:45.

Прогноз на матч Іспанія – Португалія

На перемогу Іспанії можна поставити з коефіцієнтом 2,10, тоді як потенційний тріумф Португалії оцінили у 3,75. Нічия у основний час представлена показником 3,40.

Експерти також припускають, що збірна Іспанії переможе із мінімальним рахунком 1:0. Цей результат оцінили у 6,80.

Так на що ставити?

Останні поєдинки як Іспанії, так і Португалії радують своєю результативністю, проте останні дві очні зустрічі цих команд, що відбулися у 2020 та 2021 роках, завершилися абсолютно без голів.

Ми вважаємо, що в майбутньому матчі, можливо, іспанцям та португальцям вдасться забити, однак є відчуття, що зустріч не буде дуже результативною.

Дуже проситься ставка на тотал меньше 2,5, яка оцінюється в 1,77.