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Нас чекає футбольна вивіска у рамках елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках другого туру Ліги націй між собою зійдуться Італія та Угорщина.

Матч пройде 7 червня на стадіоні Діно Мануцці у місті Чезена. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІТАЛІЯ – УГОРЩИНА

Перемога Італії оцінюється коефіцієнтом 1.41. Якщо раптом станеться сенсація та переможе Угорщина, то на таку подію пропонується коефіцієнт 8.50. Якщо у грі буде зафіксована нічия, то на такий результат пропонується показник 4.80.

Букмекери вірять, що збірна Італії зможе хоча б один раз вразити ворота угорців: такий сценарій пропонується коефіцієнт 1.13, а якщо Угорщині вдасться забити — то пропонується коефіцієнт 2.06.

Тож на що ставити?

Як каже головний тренер збірної України Олександр Петраков, футбол – це спорт, де може статися що завгодно, але ми постараємося все ж таки передбачити, яка ставка може з великою ймовірністю зайти.

Гол у першому таймі від будь-якої з команд з коефіцієнтом 1.41 бачиться непоганим варіантом для тих, хто не любить сильно ризикувати, і вибирає більш-менш прагматичний підхід до цієї діяльності. Зрештою, є й низка інших матчів, де можна спробувати щось екзотичне, але ми зупинимося саме на цьому варіанті.

Які ще варіанти?

Ну, якщо хочете ризикнути трохи більше, ніж пропонується у варіанті вище, то пропонуємо вибрати ставку перемога Італії у таймі та матчі з коефіцієнтом 2.10.

Такий варіант є ризикованим, але цілком може себе виправдати. Та й ставки люблять тих, хто любить і готовий ризикувати, але головне не захоплюватися з великими сумами, а також не бачити в цьому як основний вид заробітку!

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Угорщина, яка розпочнеться у вівторок, 7 червня, о 21:45 за київським часом.