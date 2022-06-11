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Нас чекає гучна футбольна вивіска у рамках елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках третього туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Англії та Італії.

Матч відбудеться 11 червня на стадіоні Молінью у Вулвергемптоні. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ — Італія

Коли між собою зустрічаються дві топові збірні, дуже важко виділити фаворита. За версією букмекерів, трохи вищі шанси у англійської команди. Швидше за все це пов'язано з фактором домашнього поля.

Перемога Англії оцінюється коефіцієнтом – 1,99, тоді як успіх Італії оцінений показником – 4,10. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт – 3,45.