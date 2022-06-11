Нас чекає гучна футбольна вивіска у рамках елітного дивізіону Ліги націй.
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11 червня 2022, 16:18
У рамках третього туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Англії та Італії.
Матч відбудеться 11 червня на стадіоні Молінью у Вулвергемптоні. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ — Італія
Коли між собою зустрічаються дві топові збірні, дуже важко виділити фаворита. За версією букмекерів, трохи вищі шанси у англійської команди. Швидше за все це пов'язано з фактором домашнього поля.
Перемога Англії оцінюється коефіцієнтом – 1,99, тоді як успіх Італії оцінений показником – 4,10. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт – 3,45.
ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?
Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Італія заб'є гол", що оцінюється коефіцієнтом 1.61.
Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що Італія забивала у кожному із двох матчів цьогорічного розіграшу Ліги націй. Один гол італійці забили у ворота Німеччини, а ще два – угорцям.
ЯКІ ЩЕ ВАРІАНТИ?
Що ж, якщо ви любите ризикувати, а ставки люблять ризик, пропонуємо вам ще серйозніший варіант: "Обидві заб'ють", на який пропонується коефіцієнт 2.07.
У будь-якому випадку, вибір за вами і брати до уваги можна всі думки, але ґрунтуватися потрібно виключно на своїй. У тому числі, сподіватися на фортуну та своє внутрішнє почуття.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія — Італія, яка розпочнеться у суботу, 11 червня, о 21:45 за київським часом.