Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги націй.
Швейцарія — Португалія, getty images
12 червня 2022, 11:57
У рамках четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Швейцарії та Португалії.
Матч відбудеться 12 червня на стадіоні Стад де Женев у Женеві. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ — ПОРТУГАЛІЯ
За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є збірна Португалії.
Перемога португальців оцінюється коефіцієнтом – 2,15, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінений показником – 3,45. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт – 3,55.
ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?
Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють: ні", що оцінюється коефіцієнтом 2.05.
Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що у 9 з останніх 15 матчів Португалії не було забитих голів або забила лише одна з команд
ЯКІ ЩЕ ВАРІАНТИ?
Крім цього, варто звернути увагу на варіант "Португалія заб'є першою: так" з коефіцієнтом 1,76.
Цю подію ми обрали, оскільки Португалія забила першою в 11 з останніх 15 матчів.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Швейцарія — Португалія, яка розпочнеться у неділю, 12 червня, о 21:45 за київським часом.