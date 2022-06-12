У рамках четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Швейцарії та Португалії.

Матч відбудеться 12 червня на стадіоні Стад де Женев у Женеві. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є збірна Португалії.

Перемога португальців оцінюється коефіцієнтом – 2,15, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінений показником – 3,45. Імовірність нічийного результату оцінюється у коефіцієнт – 3,55.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де будь-яке може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють: ні", що оцінюється коефіцієнтом 2.05.

Ми зупинимося саме на цьому варіанті, тому що у 9 з останніх 15 матчів Португалії не було забитих голів або забила лише одна з команд